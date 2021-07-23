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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Bölgede inceleme yaptıktan sonra açıklama yapıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Bölgede inceleme yaptıktan sonra açıklama yapıyor

23.07.2021 13:42

10 gündür yağışlarla boğuşan Rize'de vatandaşlar adeta felaketi yaşıyor. Sel bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kriz merkezinde inceleme yaptıktan sonra açıklama yapması bekleniyor.

8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelana teslim olan Doğu Karadeniz'in Rize ve Artvin illerinde felaket yaşanıyor. Rize'deki şiddetli yağışlar nedeniyle şehir adeta göle dönerken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

KRİZ MERKEZİNDE İNCELEME YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'yi ziyaret etti. Kriz merkezinde inceleme yapacak olan Erdoğan'ın Cuma namazı sonrası Rizelilere seslenmesi bekleniyor.

AFADTOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEK

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya da başkanlık edecek. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Bölgede inceleme yaptıktan sonra açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Bölgede inceleme yaptıktan sonra açıklama yapıyor - Son Dakika


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