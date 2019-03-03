Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den Ayrıldı

1 saat önce

Bir dizi ziyaret ve miting için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitingine katılmak üzere Rize'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den Ayrıldı, System.String[]
Bir dizi ziyaret ve miting için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitingine katılmak üzere Rize'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü gerçekleşen Artvin mitinginin ardından baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki evine geldi. Cuma gecesini burada geçiren Erdoğan, dün gerçekleşen Rize ve Trabzon mitinginin ardından yeniden Rize'deki konutuna döndü. Bugün Ordu mitingi için evinden ayrılan Erdoğan, helikoptere giderken yolda kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Üzerinde 'Rize Engelli Yüzücüler, Desteğinizi Bekliyoruz Sayın Başkanım' yazılı pankartı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan aracından inerek engelli yüzücüler ile sohbet etti. Bedensel Engelli sporcuların yüzme hocası Şeyda Benli Cumhurbaşkanı'ndan sporcular için destek talep ettiklerini dile getirerek, "Çocuklar için destek talep ettik. Engelli yüzücüler için desteğini tekrar bize vereceğini söyledi. Her zaman destek olacağını da bize söyledi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonra aracına binerek helikopterin kalkacağı Güneysu futbol sahasına gitti ve Ordu'ya gitmek üzere buradan helikopter ile ayrıldı. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Rize, Güncel
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