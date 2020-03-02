Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valisi Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin'e tebrik mesajı gönderdi.
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