Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valisi Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin'e tebrik mesajı gönderdi.