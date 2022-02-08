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Cumhurbaşkanı Erdoğan, rock müziğini öncü isimlerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rock müziğini öncü isimlerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı

08.02.2022 22:55

Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca, ölüm yıl dönümünde anıldı. Anma mesajı gönderenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Cem Karaca'nın "Allah Yar" şarkısının sözlerini paylaşan Erdoğan, "Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla rahmetle yad ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı.

"RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

"ALLAH YAR" ŞARKISININ SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Erdoğan, paylaşımında, Cem Karaca'nın fotoğrafının ve seslendirdiği "Allah Yar" şarkısının sözlerinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cem Karaca, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, rock müziğini öncü isimlerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, rock müziğini öncü isimlerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika
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