Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla razı değiliz." dedi.

Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

Son 18 yılda kayıpları telafi etmenin ve Türkiye'yi savunma alanında zirveye taşımanın mücadelesini verdiklerini belirten Erdoğan, "Adeta felç olmuş savunma sanayimizi yeniden ayağa kaldırdık. Ecdadın şanlı mirasından ilham alarak ülkemiz savunma sanayinin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lar seviyesine düşürdük." ifadelerini kullandı.

Yerlilik politikasına önem verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi imkanlarımız ile imal edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan satın almama politikasıyla yerlilik oranlarımızı hep yükseğe taşıdık. 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Nereden nereye... Sadece son beş senede 350 civarında yeni proje başlattık. 2002 yılında toplamda 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştık. Yine bu dönemde sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan 1500'e ulaştı. Sektörün 2002 senesinde 1 milyar dolar olan cirosu 2019'da 11 milyar dolar rakamını yakaladı.

2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma havacılık ihracatı 2019 yılı itibarıyla 3 milyar doları geçti. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmamız bulunuyor. Kara ve deniz araçlarında sadece ihtiyaçlarını karşılayan değil kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz."

Türk savunma sanayisi firmalarının gücü artıyor

Türk savunma sanayisi firmalarının dünya pazarındaki payının, sözü ve gücünün her geçen gün arttığını vurgulayan Erdoğan, "İHA, SiHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz." bilgisini verdi.

Kimseden izin almadan en zor sınır ötesi operasyonların bir bir başarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile güney sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu boşa çıkardık. DEAŞ belasını sınırlarımızdan tamamen uzaklaştırmakla kalmadık, bu örgüte en ağır darbeleri biz indirdik. Sadece sınırlarımız içinde değil Irak'ta ve Suriye'de de bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, teröristleri inlerinde buluyor ve imha ediyoruz." diye konuştu.

Suriye'den Irak'a, Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar bölgenin dört bir yanında hak ve hukuku kararlılıkla savunduklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu adımları atarken şu gerçeği de unutmuyoruz, 'Başarımızı daim kılmamız, çıtayı sürekli yukarıya taşımamıza bağlıdır.' Savunma sanayisi ataleti kabul etmeyen sürekli ve yüksek tempolu çalışmayı gerektiren bir sektördür. Savunma Sanayi Başkanlığına, paydaşlarına ve savunma sanayi kuruluşlarına bu noktada çok önemli vazifeler düşüyor. Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla razı değiliz. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayimizi geliştirmek, güçlendirmek için kullanmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Sektörümüzden azami derecede hassasiyet bekliyorum. İş birliği ve eş güdüm içinde çalışarak ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine taşıyacağınıza inanıyorum."

"Savunma projelerimiz başarıyla devam ediyor"

Merhum Turgut Özal'ın 1988 yılında kurduğu Roketsan'ın ürettiği silah ve mühimmatla, Mehmetçiğin en büyük destekçilerinden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, "Roketsan bugün Bora, Khan, Atmaca, Cirit, Umtas, Omtas, L-Umtas füzeleri İHA'larımızın vurucu gücü Mam-L ve Mam-C akıllı mühimmatları, Sungur, Hisar ve Siper gibi hava savunma projelerimizi de başarıyla devam ettiriyor. Ağır sınıf torpido ve denizaltı savunma harbi roketi üzerinde çalışan Roketsan, Altay tankı ve Leopard 2A4 tanklarımızı zırh sistemleriyle donatıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk yerli deniz füzesi Atmaca

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli deniz füzesi Atmaca'ya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Atmaca 200 kilometreden fazla menzili ile denizin sadece birkaç metre üstünden giderek düşman unsurları tarafından radarla tespit edilemiyor. Belirlenen bir hedefe gönderilen Atmaca, o hedef hareket etse dahi takip ederek imha edebiliyor. Bu özellikleriyle Atmaca, ülkemizi dünyada gemisavar füzesi üretebilen 5 ülke arasına dahil etmiştir. Ordumuzun göz bebeği olan Atmaca'yı inşallah yıl sonu itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine katacağız. Birçok ülkenin Atmaca'ya ilgi duyması, satın almak bizim için görüşmeye başlaması da ayrıca gurur vericidir."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika


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