Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (3), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlanacağını açıkladı.

Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Ham Madde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesinin video görüntülerini izleyen Erdoğan, bu füzenin geliştirilmesinde emeği ve alın teri olanlara teşekkür etti.

Erdoğan, açılışı yapılan tesisle, önemli bir adımın daha atılacağını bildirerek Mikro Uydu Fırlatma Projesi'nin, merkezin yürüttüğü en kritik çalışmalar arasında yer aldığını kaydetti.

Projenin, hedeflenen tarih 2025'ten daha önce bitirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu projeyle 100 kilogram ve altındaki mikro uydularımızı, yüksekliği en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirebileceğiz. Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşmuş olacak. Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında savaş ve barış zamanında ülkeye güvenli bilgi akışı temin edecek. Uydumuz askerlerimize anlık bilgi ve koordinat sağlayarak işlerini daha da kolaylaştıracak.

Ayrıca buradan elde edilecek imkanlar, Türkiye Uzay Ajansımızca hazırlanan Milli Uzay Programı'nda yer alan hedeflerimize hizmet edecek. Stratejik önemi haiz bu projenin testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli Sonda roketimiz 130 kilometre irtifaya çıkarak, uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 kilometre çizgisini aştı. Böylece Türkiye, tamamen kendi geliştirdikleri projelerle uzaya ilk adımını atmış oldu. Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz."

"Bu sistemlerin navigasyonu da yine ilk kez milli imkanlarla üretildi"

Erdoğan, bu roket sistemine ilişkin video görüntülerini izlemesinin ardından roketin katı yakıt teknolojisiyle gönderildiğini ve bundan sonra hem katı hem de sıvı yakıtla test etme aşamasına geçileceğini bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Hibrit yakıtlı roket motorları geliştirme faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Hem uzay uygulamalarında hem de havacılık ve ulaştırma alanında temiz enerji kaynağı olan yüksek kapasiteli hidrojen yakıt pili teknolojisi yine bu merkez altında geliştirildi. Füze güdümlü mühimmat ve silah sistemlerinde ihtiyaç duyulan küresel konumlama sistemi alıcısı, yani bu sistemlerin navigasyonu da yine ilk kez milli imkanlarla üretildi. Yine bu merkezde minyatür silahlar, hipersonik sistemler, lazer ve elektromanyetik teknolojisine sahip yönlendirilmiş enerji silahları gibi geleceğin teknolojisi üzerinde çalışmalar yürütüyoruz."

"Patlayıcı ham madde ihtiyacımızın büyük bir kısmı milli imkanlarla üretilecek"

Merkezin uhdesindeki projelerin toplam büyüklüğünün 9 milyar lirayı aştığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün aynı zamanda Roketsan'ın Elmadağ'daki patlayıcı ham madde üretim tesisini de canlı bağlantısıyla açıyoruz. Bu tesis sayesinde patlayıcı ham madde ihtiyacımızın büyük bir kısmı milli imkanlarla üretilecek. Füze ve harp başlığı patlayıcıları ile zırh sistemleri için kritik öneme sahip bu kabiliyetle yurt dışı bağımlılığını önemli ölçüde kıracağız.

Füze kabiliyetlerimize, özellikle güvenlik güçlerimize sahada yeni kabiliyetler getirecek teknolojiler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TRG-230 füze sistemine, lazer arayıcı başlık entegre edildi. TRLG 230 ismini verdiğimiz bu füze sistemi, İHA ve SİHA'ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek şekilde geliştirildi. Bayraktar TB2, SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme, bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak."

Roketsan'ın geliştirdiği bu füze sistemine ilişkin video görüntülerinin davetlilere izletilmesinin ardından Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun Türkiye'yi savunma sanayisinde bir üst lige taşıyan tüm bu projelerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sektöre liderlik eden Bakanlığımızı, denizlerin dibinden uzayın derinliklerine kadar görev üstlenen Roketsan'ımızı şahsım, milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizin güvenliği, milletimizin geleceği için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzdaki son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve daha ileriye taşımak için gayret gösteren, emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, açılış töreni öncesinde Lalahan Yerleşkesi'ne gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler karşıladı. Erdoğan karşılamanın ardından Roketsan şeref defterini imzaladı.

Daha sonra N22 Binası İlhan Başer Salonu Brifing Salonu'nda Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından brifing verildi ve güncel projelerin sunumu yapıldı.

Erdoğan, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Ürünlerin Tanıtımı gezisine de katıldı.

Açılış töreni, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TCCB SSB Başkanı İsmail Demir ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit de katıldı.

Törende Milli Savunma Bakanı Akar, SSB Başkanı Demir ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit birer konuşma yaptı.

Savunma Sanayii Faaliyetleri ve Roketsan Filmi gösteriminin de yapıldığı törende, Erdoğan'ın konuşması sırasında da Atmaca Füzesi Test Atışı, Roketsan Uzay Çalışmaları kapsamında uzaya çıkan ilk Türk aracı videosu ve TRLG 230 Test Atışı kısa film gösterimleri de sunuldu.

Roketsan Elmadağ tesislerinden canlı bağlantı yapılarak tesis açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Erdoğan, protokol üyeleri ile açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan, hatıra olarak, makas ve kurdelenin kendilerinde kalacağını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Erdoğan'a, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, "Oku" ayetinin yer aldığı tablo ile Savunma Sanayii Başkanı Demir tarafından Roketsan'ın fırlattığı ilk Türk roketinin adının yazılı olduğu maket hediye edildi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 19:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika


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