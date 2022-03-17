Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

17.03.2022 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna'ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insani yardım da ulaştırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı.

(Hülya Keklik/ İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, Klaus Iohannis, cumhurbaşkanı, Romanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü - Son Dakika


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