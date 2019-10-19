Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz."
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:57 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz."
Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk Erdoğan'dan dikkat çeken "güvenli bölge" vurgusu! Büyük harflerle yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması cinayet romanı yazdı TRT World Forum, küreselleşme temasıyla İstanbul'da başlıyor