Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhani'den değil ama İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor."
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhani'den değil ama İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhani'den değil ama İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor." - ANKARA
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