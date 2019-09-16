Cumhurbaşkanı erdoğan, ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Üçlü Zirvi Toplantısı' için Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran arasındaki, Astana formatında '5'inci Üçüncü Zirve Toplantısı', Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek. 'Suriye' konulu toplantı için köşke önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan, ardından gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi köşkün kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ruhani, basın mensuplarına poz verdi. İki lider, ardından içeriye geçerek, zirve öncesi başbaşa görüştü.

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Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA,