Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, ruhani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı erdoğan, ruhani ile görüştü

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Üçlü Zirvi Toplantısı' için Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı erdoğan, ruhani ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Üçlü Zirvi Toplantısı' için Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran arasındaki, Astana formatında '5'inci Üçüncü Zirve Toplantısı', Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek. 'Suriye' konulu toplantı için köşke önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan, ardından gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi köşkün kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ruhani, basın mensuplarına poz verdi. İki lider, ardından içeriye geçerek, zirve öncesi başbaşa görüştü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:52 Kaynak: DHA
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