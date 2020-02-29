Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:33 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. - İSTANBUL
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