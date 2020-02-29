Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:33 Kaynak: İHA
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