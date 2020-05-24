CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUHANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

- İstanbul