Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye
'yi ele geçiremeyecekler."
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