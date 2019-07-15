Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler."
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:24 Kaynak: AA
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