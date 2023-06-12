Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şartı koştu: KKTC'yi tanımalısınız

28. Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi. Yavru Vatan'a giden Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra sonra kameralar karşısına geçen Erdoğan, Rum kesimine müzakere masasına dönmek için şart koştu.

"KIBRIS TÜRKÜ ASLA AZINLIK OLMADI, OLMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ediyorum. Yaptığımız görüşmelerde tüm konuşları ayrıntıları ile ele aldık. Elektrik sorunu ile ilgili Türkiye'den KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması önemli adımımız olacak. Kıbrıs'ta artık elektrik kesintisi sorunu kalmayacak. Kıbrıs meselesinde KKTC sonuç odaklı adım izlemiştir. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmadı, olmayacak. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye hakkı yoktur. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmekte. Sonuç odaklı vizyon bundan ibarettir." dedi.

"KIBRIS TÜRK TARAFININ SUNDUĞU SOMUT ÖNERİLER MASADA"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün Kıbrıs meselesinin doğu Akdeniz boyutunu da ele aldık. KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk tarafının sunduğu somut öneriler hala masada. Atılan vizyoner adımlarımız karşılıksız bırakıldı. Garantör ülke olarak diyaloğa öncelik verdik. Silahlanmaya girişenler bunu iyice hesaplamalıdır. Adadakilerin huzur ve güvenliği bizim huzur ve güvenliğimiz demektir. KKTC'ye katkılarımızı devam ettireceğiz. Derinya bölgesinde 1192 adet sosyal konutun inşasına başlıyoruz. Çift yönlü elektrik kablo döşenmesi önceliğimiz arasında. 630 kilometre ana yol yaptık. 5 ayrı yol inşası sürüyor. Türkiye'den getirdiğimiz suyu çiftçilerin hizmetine sunacağız.

"BİZİM YOL HARİTAMIZ BARIŞ ÜZERİNE ENDEKSLİ"

Bizim yol haritamız belli bu yol haritası barış üzerine endekslendi. Bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yok. Bunu engellemek isteyenler olursa farklı proje uygulamaya geçmek zorunda kalırız. İstiyoruz ki Ege Denizi barış denizi olarak dünyaya mesajını versin."

"BİZİM ARKAMIZDA DÜNYA DEVİ TÜRKİYE VAR"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, "Demokratik bir anlayışla, yüksek katılımla seçimi kazanmış ve şu an bizimle bir aradadır. İlk ziyaretinizi KKTC'ye yapıyorsunuz. Bunun anlamı büyüktür. Çünkü siz hep KKTC'ye hep sahip çıktığınızın ve çıkacağınızın mesajını veriyorsunuz. Türkiye Yüzyılı'na girerken büyük önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına adım atarken sizlerin duruşu ile mazlum milletlere sahip çıkacağının mesajının verilmesi ile bizler de umutlanıyoruz. Son 21 yılda anavatan Türkiye Cumhuriyeti büyük dönüşüm gerçekleştirmiştir. 13. Cumhurbaşkanı olarak aramızda olmanız bizlere güç vermektedir. Bu saatten sonra eskiye dönemeyiz çünkü ortaya yeni bir siyaset çıkmıştır. Tarihi konuşmanızla bizlerin gönlünde taht kurdunuz. Kıbrıs meselesini kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Rum tarafı masaya gelmiyor. Çünkü bizim egemenliğimizi kabul etmiyorlar. Şunu bilmemeliler ki bizim arkamızda dünya devi Türkiye Cumhuriyeti var." ifadelerini kullandı.