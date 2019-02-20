Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve Kimi CHP Milletvekilleri İstemiyor Diye Doğu Akdeniz'deki Petrol...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'nin TBMM Başkan Adayı Engin Altay Oldu

CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti

CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı

CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti