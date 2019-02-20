Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve Kimi CHP Milletvekilleri İstemiyor Diye Doğu Akdeniz'deki Petrol...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: AA
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