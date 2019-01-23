Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.15'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.15'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova Vnukovo Havalimanı'na gelişinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin ilgili bakanları ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası görüşme yapılması, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:22 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Rusya Federasyonu, Güncel
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