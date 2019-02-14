Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da

38 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile "Suriye" konulu Üçlü Zirve toplantısının ardından, çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile "Suriye" konulu Üçlü Zirve toplantısının ardından, çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Sanatoryum Rus'daki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemekte, Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer yetkililer de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:05 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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