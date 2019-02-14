Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da
38 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile "Suriye" konulu Üçlü Zirve toplantısının ardından, çalışma yemeğinde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:05 Kaynak: AA
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