Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

45 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.25'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.25'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Erdoğan, Moskova Vnukovo-II Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Genel Müdür Yardımcısı Georgiy Kuznetsov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilecek, Üst Düzey İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı toplantıda, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza töreninin ardından Kremlin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Moskova, Türkiye, Rusya Federasyonu, Güncel
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