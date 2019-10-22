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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'daSOÇİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da

SOÇİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi kentine geldi. Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Putin'le Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa görüşme gerçekleştirecek. İki lider daha sonra heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek. Erdoğan ve Putin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Soçi'de gerçekleşecek temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da

Vladimir Putin, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:47 Kaynak: İHA
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