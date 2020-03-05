Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirve kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirve kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti kapsamında, Vladimir Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşmesi bekleniyor.


Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan talimat vermişti: KKTC'ye yapılacak hastanenin detayları ortaya çıktı
Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]