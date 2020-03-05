Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti kapsamında, Vladimir Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşmesi bekleniyor.

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Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek

Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu