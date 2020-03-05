Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirve kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:40 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirve kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti kapsamında, Vladimir Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşmesi bekleniyor.
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