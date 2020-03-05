Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirmek üzere Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib zirvesi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Türkiye'ye hareket edecek.

(İHA)