Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan Ayrıldı

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 20.50'de başkent Moskova'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan Ayrıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 20.50'de başkent Moskova'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova Vnukovo Havalimanı'ndan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'dan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:04 Kaynak: AA

Moskova, Rusya Federasyonu, Güncel
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