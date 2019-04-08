Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan Ayrıldı
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 20.50'de başkent Moskova'dan hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya
'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 20.50'de başkent Moskova
'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Moskova Vnukovo Havalimanı'ndan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye
'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, MİT Başkanı Hakan Fidan
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da Moskova'dan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:04 Kaynak: AA
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