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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya'dan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:47 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya'dan ayrıldı. Erdoğan, Putin tarafından uğurlandı.
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