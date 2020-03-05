Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya'dan ayrıldı. Erdoğan, Putin tarafından uğurlandı.


Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:47 Kaynak: DHA
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