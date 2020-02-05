Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'dan tek beklentimiz, Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'dan tek beklentimiz, Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'dan tek beklentimiz, Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'dan tek beklentimiz, Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'dan tek beklentimiz, Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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