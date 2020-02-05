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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'dan tek beklentimiz, Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'dan tek beklentimiz, Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'dan tek beklentimiz, Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır."
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