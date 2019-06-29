Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20  Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. 
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
Görüşmede, ulusal güvenlik konuları, ekonomik gelişmler ve bölgesel konular ele alındı.


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Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:12 Kaynak: DHA
Japonya, Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya
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