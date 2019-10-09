Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti. Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

(Derya Yetim/İHA)

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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