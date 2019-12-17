Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. Ayrıca Erdoğan, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTİERRES İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmelerini sürdürüyor. Küresel Mülteci Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

LİBYA SORUNU

Libya'da Türkiye'nin desteklediği ve BM tarafından ülkenin tek resmi hükümeti sayılan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı çeşitli askeri müdahalelerde bulunan ve Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter güçlerinin Rusya'dan destek görmesi gündemdeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter güçlerine karşı gerekirse Türk askerinin Libya'ya gidebileceği mesajını vermişti. Erdoğan, konuyu Rus lider Putin ile görüşeceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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