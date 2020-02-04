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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü: Gündem İdlib
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü: Gündem İdlib
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:23
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