Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü: Gündem İdlib - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü: Gündem İdlib - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü: Gündem İdlib

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü: Gündem İdlib

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü: Gündem İdlib, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.


Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğu ifade etti.

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Vladimir Putin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:23 
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