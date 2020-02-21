Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:58 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama, "Rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alınmıştır "denildi.
Son Dakika Erdoğan'dan "ABD'den Patriot alacak mıyız?" sorusuna yanıt: İki sistemi de kullanabiliriz Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, çığ tehlikesinden son anda kurtuldu