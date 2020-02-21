Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama, "Rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alınmıştır "denildi.