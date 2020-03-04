Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta gideceği Rusya Federasyonu'nda, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta gideceği Rusya Federasyonu'nda, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:02 Kaynak: DHA
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