Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020 tarihinde imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:38 Kaynak: İHA
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