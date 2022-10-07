Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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