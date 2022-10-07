Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Telefonda Görüştü

07.10.2022 11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Telefonda Görüştü - Son Dakika

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