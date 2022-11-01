Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile tahıl krizini görüştü: Yapıcı yaklaşımla çözülmeli - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile tahıl krizini görüştü: Yapıcı yaklaşımla çözülmeli

01.11.2022 17:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki tahıl sevkiyatı anlaşmasını askıya alan Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, krizin çözümü için yapıcı yaklaşım vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

TAHIL KORİDORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

ERDOĞAN'DAN YAPICI YAKLAŞIM VURGUSU

Birçok konu gibi bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu ifade eden Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını vurguladı.

SAMİMİ İFADELERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Rusya, Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırılar düzenlenmesi nedeniyle tahıl koridorunda gemilerin geçişlerinin de askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik düzenlediği terör eylemiyle ilgili durum netleşene kadar, Karadeniz Girişimi tarafından belirlenen güvenlik koridoru boyunca hareket (gemilerin) askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

GEMİ HAREKETİ DURDU

Tahıl sevkiyatı için belirlenen koridordan şimdilik gemilerin hareket etmesinin kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, "Ukrayna yönetimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığı bunu Rusya Federasyonu'na karşı askeri operasyonları yürütmek için kullandığından gemilerin güvenlik koridoru boyunca hareketi kabul edilemez." denildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullandığı savunuldu. Gelişmeler bu şekilde olduğu müddetçe tahıl koridorundaki herhangi bir nesnenin güvenliğini garanti etmenin imkansız olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Girişimi'nden çekilmediği ama anlaşmayı askıya aldığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

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