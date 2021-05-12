Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

12.05.2021 12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) meseleye müdahil olmasının önem arz ettiğini ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın BM'de tüm bu konularda yakın iş birliği sergileyeceğine inandığını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika


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