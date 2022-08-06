Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

06.08.2022 10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldiRUSYA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

RUSYA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmenin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkür ederek, Tahran ziyaretinin ardından 17 gün aradan sonra tekrar bir araya gelişleri sebebiyle memnuniyet duyduğunu ifade etti. Her iki ülke heyetinin Türkiye'de yaptığı görüşmelerin de verimli geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda birçok konuları ele aldılar ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide gerek Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli" ifadelerini kullandı.

'TERÖRLE MÜCADELEDE DAYANIŞMAMIZ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Suriye'deki gelişmeleri de bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi'de. 'Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar?' Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir.?

'AKKUYU'NUN BELİRLENEN ZAMANDA BİTİRİLMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR"

Akkuyu konusunun büyük önem arz ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

'Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek, karara bağlamamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum."

PUTİN: TÜRKİYE VE RUSYA, SURİYE'DEKİ DURUMUN NORMALLEŞMESİNE CİDDİ KATKI SAĞLIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin aracılığı sayesinde Ukrayna tahıllarının Karadeniz limanlarından sevkiyatını başlatmak konusunda başarılar elde edildiğini ifade eden Putin, katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, açıklamasına şu şekilde devam etti:

'Rus gıda ürünleri, Rus gübresi bu şekilde dünyaya açılmış oldu. Özelikle gelişmekte olan ülkeler için bu son derece hassas bir mesele, ciddi problemlerle karşı karşıya gelebilirler gıda krizi yüzünden. Tabi ki bütün bu ülkeler bu aldığınız kararları önemsiyorlar, yani sizin kişisel katkılarınız sayesinde mümkün olabildi bütün bunlar. ve dediğim gibi, umarım bugün ilgili mutabakat zaptını imzalayabileceğiz ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesiyle ilgilidir. Dediğim bu heyetlerimizin Türkiye'de sağlamış oldukları uzlaşılar sayesinde böyle bir mutabakat zaptını imzalama şansımız, fırsatımız oldu.'

Suriye krizi başta olmak üzere bölgedeki güvenlik konularını da ele alma fırsatını bulacaklarını belirten Putin, 'Türkiye ve Rusya oradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor. Elbette bu konuyu da ele alacağız' ifadesini kullandı.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

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