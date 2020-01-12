Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü
Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
06:14 Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı - Son Dakika
06:13 Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı - Son Dakika
06:03 Güngören'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
06:02 POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI - Son Dakika
05:52 Güngören'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 06:32:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]