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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya heyeti) Yarın Türkiye'ye gelecek"
11 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)
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