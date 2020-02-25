Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya heyeti) Yarın Türkiye'ye gelecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya heyeti) Yarın Türkiye'ye gelecek' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya heyeti) Yarın Türkiye'ye gelecek"

11 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya heyeti) Yarın Türkiye'ye gelecek

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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