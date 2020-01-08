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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Rusya ile) Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır."
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