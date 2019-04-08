Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) İkili Ticaret Hacminde Hedefimiz 100 Milyar Dolara Ulaşmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) İkili Ticaret Hacminde Hedefimiz 100 Milyar Dolara Ulaşmak.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:19 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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