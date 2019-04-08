Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) İkili Ticaret Hacminde Hedefimiz 100 Milyar Dolara Ulaşmak.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " (Rusya
ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:19 Kaynak: AA
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