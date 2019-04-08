Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Özellikle Suriye'de Attığımız, Atacağımız Adımlar Büyük Önem...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:17 Kaynak: AA
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