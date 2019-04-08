Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Özellikle Suriye'de Attığımız, Atacağımız Adımlar Büyük Önem...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Özellikle Suriye'de Attığımız, Atacağımız Adımlar Büyük Önem...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:17 Kaynak: AA

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