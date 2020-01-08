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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Son dönemde fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Son dönemde fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Rusya ile) Son dönemde fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik."
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