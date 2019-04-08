Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Temel Hedefimiz, Tarımda, Gümrüklerde, Ticari İlişkilerimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Temel Hedefimiz, Tarımda, Gümrüklerde, Ticari İlişkilerimizin...

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Temel hedefimiz, tarımda, gümrüklerde, ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Rusya ile) Temel hedefimiz, tarımda, gümrüklerde, ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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