Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Temel Hedefimiz, Tarımda, Gümrüklerde, Ticari İlişkilerimizin...
59 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Temel hedefimiz, tarımda, gümrüklerde, ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " (Rusya
ile) Temel hedefimiz, tarımda, gümrüklerde, ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:01 Kaynak: AA
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