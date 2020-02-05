Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi."

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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