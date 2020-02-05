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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi."
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