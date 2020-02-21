CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA LİDERİ PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA LİDERİ PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
6 saat önce
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:38 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.
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