Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü...

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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