Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın bu tür kötü senaryolar içinde yer alacağına inanmıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın bu tür kötü senaryolar içinde yer alacağına inanmıyorum' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın bu tür kötü senaryolar içinde yer alacağına inanmıyorum"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin'den olası İdlib harekatına ilişkin yapılan açıklama üzerine, "Bizim arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerde arkadaşlar bana böyle bir şey gelmiş değil ve Rusya'nın bu tür kötü senaryoların içinde yer alacağına inanmıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin'den olası İdlib harekatına ilişkin yapılan açıklama üzerine, "Bizim arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerde arkadaşlar bana böyle bir şey gelmiş değil ve Rusya'nın bu tür kötü senaryoların içinde yer alacağına inanmıyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "darbe söylentileri" ile ilgili, "Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bunlar tamamen bir kumpanya. Bu kampanyada maalesef doluşa gelip sizin gibi saygın olan gazeteci arkadaşlarımızın bu oyuna gelmelerini ben anlamakta zorlanıyorum. Bütün kampanyaların hepsi ülkeye, vatana, millete ihanettir. Kimsenin bu milletin hafızasını karıştırmaya hakkı var mı? Bunlar hain, böyle bir hava hissediyor musunuz? Herkes huzur içinde geziyor tozuyor, yiyor içiyor, her şey yerinde. Herhalde bunlar pek yiyip içemiyor, gezip tozamıyor. Bunları yapamadığı için de herhalde darbenin nal sesleri geliyor bunlara. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı ve 15 Temmuz'u yaşatanlara da gereken cevabı benim milletim verdi. Bundan sonra böyle bir şeyde bunun katbekat fazlasıyla bedelini öderler, böyle bir şey söz konusu değil. Bunun adını bile anmak bize haramdır" ifadelerini kullandı.


Gezi Parkı davasında tahliye edilen Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınması ve bu karar sonrası yargıya yapılan eleştirilerin sorulması üzerine Erdoğan, "Bunlar işine gelen yargının verdiği olumlu karara yargı iyi karar verdi derken, işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar. Yargı bir kısmını tahliye etti ama Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım" dedi.


Bir gazetecinin, "ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'a hareketinden önce Joint Base Andrews Havalimanı'nda bir gazetecinin İdlib ile ilgili sorusuna 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' cevabını verdi. Türkiye'nin olası bir harekatında ABD nasıl bir destek sağlayacaktır?" sorusuna Erdoğan, "Her an her türlü dayanışmamız olabilir" cevabını verdi.


Bir başka gazetecinin "Harekatın bir adı olacak mı ve harekatta hava unsurları kullanılacak mı?" sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işler bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla sanıyla her şeyiyle geliriz" yanıtını verdi.


Kremlin'den olası İdlib harekatına ilişkin yapılan açıklamanın sorulması üzerine Erdoğan, "Bizim arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerde arkadaşlar bana böyle bir şey gelmiş değil ve Rusya'nın bu tür kötü senaryoların içinde yer alacağına inanmıyorum" cevabını verdi. - ANKARA

İdlib, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:07 Kaynak: İHA
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