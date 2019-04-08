Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya, Türkiye'nin Ticari Ortakları Arasında Üçüncü Sırada Yer Alıyor" Dedi.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya, Türkiye'nin ticari ortakları arasında üçüncü sırada yer alıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:48 Kaynak: İHA
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