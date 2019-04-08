Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya, Türkiye'nin Ticari Ortakları Arasında Üçüncü Sırada Yer Alıyor" Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya, Türkiye'nin Ticari Ortakları Arasında Üçüncü Sırada Yer Alıyor" Dedi.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya, Türkiye'nin ticari ortakları arasında üçüncü sırada yer alıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Rusya, Türkiye'nin ticari ortakları arasında üçüncü sırada yer alıyor" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:48 Kaynak: İHA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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