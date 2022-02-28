Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük,... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük,...

28.02.2022 20:37

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük, sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük,...

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı 'Şule' belgeseli (2) 'Şule' belgeseli (2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük,... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük,... - Son Dakika
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