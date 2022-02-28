Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük, sürdürüyoruz"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük,... - Son Dakika