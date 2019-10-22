Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Karşılama töreni detayları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.45'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:11 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Karşılama töreni detayları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.45'te Rusya'nın Soçi kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar, büyükelçilik ve başkonsolosluk personeli tarafından karşılandı.
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